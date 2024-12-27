غوتيريش يدين التصعيد الحاصل بين اليمن وكيان الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الأمين العام في بيان ألقته المتحدثة باسمه ستيفاني تريمبلاي استمراره “في دعوته لجميع الأطراف المعنية بوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وحذر من أن الغارات على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل تهديدًا خطيرًا للعمليات الإنسانية في وقت يحتاج فيه الملايين من الناس إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن في وقت سابق الخميس، غارات على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن أسفرت، وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، عن استشهاد ستة أشخاص.

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