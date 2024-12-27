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٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص

غوتيريش يدين التصعيد الحاصل بين اليمن وكيان الاحتلال الإسرائيلي

غوتيريش يدين التصعيد الحاصل بين اليمن وكيان الاحتلال الإسرائيلي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس التصعيد الحاصل بين اليمن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الهجمات على مطار صنعاء بأنها “مقلقة بشكل خاص”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الأمين العام في بيان ألقته المتحدثة باسمه ستيفاني تريمبلاي استمراره “في دعوته لجميع الأطراف المعنية بوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وحذر من أن الغارات على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل تهديدًا خطيرًا للعمليات الإنسانية في وقت يحتاج فيه الملايين من الناس إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن في وقت سابق الخميس، غارات على مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى في اليمن أسفرت، وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، عن استشهاد ستة أشخاص.

/انتهى/

رمز الخبر 1952273

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