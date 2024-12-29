اللواء موسوي: القوات المسلحة القوية توفر الأمن للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار اللواء الموسوي، اليوم، في مهرجان مالك الأشتر (ع) الرابع عشر للجيش، وبمناسبة ذكرى ملحمة التاسع من دي "يوم البصيرة والميثاق مع الولاية"، إلى أهمية تعزيز القوة والجاهزية الدفاعية ووجود قوات مسلحة قوية في خلق الردع.

وقال: اليوم نلاحظ أن الكيان الصهيوني يهاجم شعب غزة الأعزل بعدوانه لأنه يعلم أنهم يفتقرون إلى القوة الدفاعية اللازمة والقوات المسلحة المحدودة؛ إن القوات المسلحة القوية والثابتة ستخلق الردع والأمن للبلاد، ويجب توجيه كل جهودنا إلى هذه النقطة حتى نتمكن من توفير السلام والأمن للشعب والبلد في حال العدوان.

وفي ختام هذا الحفل تم تكريم منتسبي ووحدات النخبة في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.