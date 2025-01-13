اللواء موسوي: القوات المسلحة لديها كل ما يلزم للقيام بواجباتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال مراسم الحاق 1000 طائرة مسيرة إلى المنظومة القتالية للجيش الايراني،هنأ القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" بمناسبة ولادة الإمام علي (ع)، وتقدم بالشكر والتقدير من وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة وعناصر الجيش والمتخصصين في الشركات المعرفية الذين ساهموا في تحقيق هذا الهدف بالحاق 1000 طائرة مسيرة استراتيجية الى جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبالاشارة الى ان أن هذه المسيرات ليست إلا جزء من قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال اللواء موسوي بأن القوات المسلحة تمتلك كل ما تحتاجه من قدرات في المجالات البرية والجوية والبحرية والغابات والصاروخية والدفاعية وتؤدي واجباتها على أكمل وجه.

وضمن اعرابه عن ارتياحه للعمل بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية القاضية بعدم إضاعة الوقت وبذل الجهود لاستعداد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اكثر من ذي قبل، اوضح القائد العام للجيش الايراني انه واستنادا الى الحقائق الميدانية، كان يجب القيام بأشياء جديدة، وتنفيذ متطلبات وميزات جديدة على هذه المسيرات.

كما اكد اللواء موسوي على استعداد الجيش للدفاع عن السلام والأمن وعزة الشعب الإيراني العظيم والمُثل المجيدة للثورة الإسلامية وحماية حدود هذه الأرض العزيزة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية، مبيّنا بأن القوات المسلحة مجهزة تماما بكل ما تحتاجه، وبأن رسالة هذه القوات للشعب الايراني تتمثل في أن أبناء هذا الشعب في القوات المسلحة وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مازالوا ملتزمون بعهدهم بكل ما اوتوا من قوة وعلم ومستعدين للتضحية بحياتهم ودمائهم من اجل وطنهم.

واوضح القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" بان المناورات الجارية حاليا في كافة أنحاء إيران تظهر جاهزية القوات المسلحة الايرانية.

ورأى اللواء موسوي ان من الافضل لأعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية ألا يغامروا بحظوظهم، قائلا:" هنا إيران الإسلامية الأبية، والشعب الإيراني العظيم يقف بكل قلبه مع «ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسَقَمُواْ» ولن يقصر عن تحقيق مُثُل الثورة والعزة الوطنية.

ولفت القائد موسوي الى ان في الماضي، تمت إضافة عدة مئات من المسيرات للمنظومة القتالية للجيش، واليوم ستنضم الدفعة الثانية المكونة من آلاف المسيرات الى هذه المنظومة ايضا، مضيفا ان هذه الحزمة الجديدة تتميز عن الإضافات السابقة، اولا فأن الزملاء في مديرية الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة اختصروا الوقت لضرورة العمل الجهادي والعمل على مدار الساعة، وقاموا بتسليم ما كان من المفترض أن يتم تسليمه قبل 6 أشهر من موعد تسليمه.

وتابع اللواء موسوي: اما الميزة الثانية، هي أن المستجدات في الأشهر الأخيرة، والحقائق الميدانية خلقت لنا مطالب جديدة، وقد حددنا هذه المطالب وطلبنا من وزارة الدفاع تطبيقها على المسيرات الجديدة التي تتمتع بقدرات ومميزات لا تمتلكها المسيرات السابقة، وستكون فعالة في معارك اليوم والمعارك المستقبلية.

واضاف :اليوم، تلعب المسيرات دورا في كل ميادين الحرب ولا حدود لعددها ففي الصناعات الدفاعية والشركات القائمة على المعرفة، هناك أشخاص يتمتعون بمعرفة حقيقية ويدركون اهمية عملهم ويتقنوه جيدا ويقومون بتحويل وتقديم ما يطلب منهم بسرعة.

واكد اللواء موسوي على أنه لايوجد نقص في المسيرات لدى الجيش، الا ان التطورات ومتطلبات الميدان بحاجة الى انواع متنوعة من المسيرات، لذلك فان الاهتمام بهذا المجال يتزايد يوما بعد يوم، موضحا بان هناك جزء منفصل من القوات مختص فقط بنشاط المسيرات والتي بطبيعة الحال تغدو أقوى يوما بعد يوم جنبا إلى جنب مع القوات الأخرى، وربما على المدى البعيد سيتم تشكيل قوة منفصلة للمسيرات، الا انه حاليا لا توجد خطة لتشكيل قوة خاصة بالمسيرات.

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