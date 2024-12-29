السفير الايراني لدى الصين: منظمة شنغهاي ستنظم حوالي 150 فعالية بمختلف المجالات العام المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن محسن بختيار، السفير الايراني لدى الصين، ذلك على شبكة التواصل الاجتماعي X وكتب: في إطار خطط سفره إلى الصين، التقى وزير الخارجية الايراني الدكتور عراقجي وناقش مع يرماك بايف، الأمين العام الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع: في إطار التعاون بين الأعضاء، ستنظم المنظمة نحو 150 فعالية في مجالات مختلفة خلال العام المقبل، وستستضيف الصين معظم هذه الأنشطة بصفتها الرئيس الدوري.

كما كتب سفير بلادنا بختيار في تغريدة أخرى: رحلة عراقجي إلى الصين كأول رحلة له خارج المنطقة والتفاهمات المشتركة مع نظيره الصيني في مختلف المجالات سيكون لها أثر كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين. وترتكز هذه التفاهمات على أسس صلبة نظرا للروابط الثقافية والحضارية بين البلدين والقيم والمصالح المشتركة.