وزير التعليم يؤكد على حل مشاكل الطلاب والمدرسين الإيرانيين المقيمين في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا كاظمي، في لقاء ودي مع سفير تركيا لدى ايران حجابي كرلانغيش، الذي عقد في مكتبه، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة في المجالات الثقافية والاقتصادية مع الأمة الإيرانية.

وأشار إلى وجود طلاب إيرانيين في تركيا، وتابع: في هذا البلد يتم تقديم الخدمات والترتيبات المناسبة للطلاب الإيرانيين في مجال التعليم، وفي إيران يتم تقديم نفس الخدمات للطلاب الأتراك الذين يعيشون في إيران.

وأكد وزير التعليم: سنقدم أي تسهيلات ضرورية للطلاب الأتراك المقيمين في إيران. أيضًا، إذا كانت هناك أي مشاكل يواجهها المعلمون الأتراك الذين يعيشون في إيران، فسنحاول حلها بالتشاور والدعم من وزارة الخارجية. ونتوقع أن يتم أيضًا حل مشاكل واهتمامات الطلاب والمعلمين الإيرانيين في تركيا.

وأوضح كاظمي: تم التوقيع على مذكرات تفاهم في هذا المجال، ووزارة التربية اعلنت استعدادها لاتخاذ خطوات فعالة من أجل تنفيذ المذكرات الموقعة.

وأشار إلى مشاكل الطلاب والمعلمين الإيرانيين في مجال الفضاءات التعليمية في تركيا وأضاف: من المتوقع أن يتم حل هذه المشاكل لأن هذه الإجراءات والتفاعلات ستسهل العملية التعليمية في البلدين وتعزز الوحدة وتقويها.

بالإضافة إلى ذلك، قال حجابي، سفير تركيا في إيران: وفقًا للخلفية التاريخية، كانت هناك علاقة وثيقة بين البلدين، إيران وتركيا، وهذه العلاقة مستمرة حتى يومنا هذا.

وأضاف: واجبنا تسهيل هذا التواصل وتسهيل مساره.

وأعرب ايضا عن ارتياحه لنشاط المدرسة التركية في إيران وقال: نحن سعداء للغاية بوجود مدرسة تركية نشطة تعمل في إيران.

وأشار إلى المشاكل والمخاوف التي يعاني منها المعلمون الأتراك في إيران، ووعد وزير التعليم بحلها من خلال المتابعة مع الحكومة ووزارة الخارجية.

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