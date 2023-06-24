تعاون جامعي إيراني تركي في مجال العلوم الطبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتفق رئيس ونائب رئيس جامعة سليمان دميرال للطب، في نهاية رحلتهما المكثفة التي استمرت ثلاثة أيام إلى إيران، على خارطة طريق للتعاون المشترك المستقبلي مع جامعة طهران الطبية.

وتتكون هذه اللجنة من الدكتور عاليم كوشار رئيس كلية الطب والدكتورة كانات كوله نائبة رئيس كلية الطب والدكتور فؤاد انشيه مدير قسم التاريخ الطبي لهذه الجامعة مع د.محمد. حسين أيتي نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية والدكتور أرمان زركران مدير تطوير الشؤون الدولية بالجامعة ورئيس المكتب التعاون العلمي للجامعة مع دولتي تركيا وقبرص ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس الإكلينيكيين بمستشفى الإمام الخميني(رض).

وخلال هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على توسيع التعاون البحثي، وعقد دورات مشتركة قصيرة الأجل في شكل مدارس موسمية وورش عمل تعليمية، وتطوير التعاون العلمي والتعليمي بين مجموعات التاريخ الطبي للجامعتين وتبادل الاساتذة والطلاب.

كما اتفقوا على مشاركة طلاب جامعة سليمان دميرال في المدرسة الصيفية في جامعة طهران للعلوم الطبية، والتعاون في عقد مؤتمر الخدمات الصحية في سبتمبر الذي تستضيفه جامعة سليمان دميرال والزيارة المتبادلة لوفد كلية الطب إلى هذه الجامعة التركية في أغسطس.

وخلال هذه الرحلة، في اليوم الأول، قام وفد جامعة سليمان دميرال بزيارة المتحف الوطني لتاريخ العلوم الطبية وكلية الطب الإيراني الكائنة في مبنى الأحمدية والتقى رئيس هذه الكلية.

وفي اليوم الثاني، أثناء زيارة مجمع مستشفى الإمام الخميني (رض)، شاركت المجموعة في اجتماع مشترك مع الدكتور محمد تقي بيك محمدي، مدير كلية الطب، والمسؤولين من هذه المدرسة ومستشفى الإمام الخميني(رض)، وأيضًا خلال اليوم الثالث من الرحلة زاروا قسم التاريخ الطبي بالجامعة الموجود في مبنى هروي.

موضحا أنه تم في العام الماضي إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين رئيسي الجامعتين.

وبعد توقيع هذه المذكرة، تم الانتهاء من برامج مثل عقد المؤتمر الدولي للخدمات الصحية في مدينة اسبرطة بتركيا، ومشروع البحث المشترك في مجال التاريخ الطبي، مما أدى إلى نشر المقالات .

وبعد هذه الرحلة، تم الانتهاء من جدول حضور اثنين من طلاب الدكتوراه في التاريخ الطبي في قسم التاريخ الطبي بجامعة سليمان دميرال خلال الشهر المقبل.

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