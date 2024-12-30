عراقجي: إيران تدعو لتشكيل حكومة شاملة بمشاركة شعبية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، والذي عقد صباح اليوم الاثنين في طهرا ن، أن العلاقات تتوسع في مختلف المجالات بين البلدين، مضيفا: المشاورات مستمرة بيننا وفي لقاء اليوم تحدثنا بالتفصيل عن العلاقات الثنائية، كما تعقد اللجنة الاقتصادية للبلدين اجتماعها في مسقط الشهر المقبل.

وقال: تم إحراز تقدم جيد وتضاعف حجم التجارة في عام 2023 أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، وبلغ حجم التجارة بين الجانبين في العام الماضي 2.5 مليار دولار.

وأضاف عراقجي: لدينا وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية ومشاوراتنا مستمرة. إننا متفقون على وجوب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح قنوات المساعدة.

وصرح وزير الخارجية: أجرينا مناقشة مفصلة حول سوريا واتفقنا على الحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة والسلامة واحترام جميع المجموعات العرقية والأديان وتشكيل حكومة شاملة في سوريا. مواقف إيران تشترك في الكثير مع عمان ومعظم دول المنطقة، وجميعنا نريد الاستقلال والاستقرار في سوريا.

وقال: تبادلنا وجهات النظر بشأن اليمن، وندين الهجمات الأمريكية والكيان الصهيوني على الأراضي اليمنية. ونؤكد على الحفاظ على سلامة اليمن ووحدة أراضيه ونأمل أن تستأنف محادثات السلام ونمنع المؤامرات التي قد تؤدي إلى حرب أخرى.

ومن جهة اخرى قال وزير الخارجية العماني: "خلال هذه الرحلة، بحثنا في مجالات مختلفة واتفقنا على اتخاذ خطوات جديدة لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين".

وأضاف بدر البوسعيدي: ناقشنا في لقاءنا التطورات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في سوريا ولبنان. وناقشنا ايضا قضية فلسطين ودعم الحقوق المشروعة للأمة الفلسطينية وجهود الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والحرية والسلام.

وتابع القول: أنا حامل رسالة سلطان عمان المكتوبة إلى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

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