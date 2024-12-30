وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان التقى وناقش مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا خلال زيارته إلى إيران اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية العماني إلى طهران في الحكومة الرابعة عشرة.

وسيلتقي وزير الخارجية العماني أيضًا ويناقش مع بعض المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الإيرانيين رفيعي المستوى اخر تطورات العلاقات بين البلدين.

وخلال رحلاته الدورية إلى المنطقة، توجه عراقجي إلى مسقط في أكتوبر من هذا العام والتقى وتحدث مع البوسعيدي.

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