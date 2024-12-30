ادعاء كبير من الجولاني: المنطقة كانت على شفا حرب كبيرة؛ نحن منعنا هجوم إيران على إسرائيل!

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال الجولاني في المقابلة: "ما حدث في هذه المرحلة كان أمرًا تاريخيًا للغاية. إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم كبير على سوريا بعد غزة ولبنان".

وأضاف في مزاعمه: "في حال دخول القوات الإسرائيلية إلى سوريا، فإن العراق تحت ضغط من إيران كان سيدفع بقواته إلى الحرب. وبالمثل، كانت تركيا ستخشى من زعزعة أمن جنوبها وستنخرط في حرب ضد إسرائيل جنبًا إلى جنب مع إيران".

ويبدو أن الجولاني يسعى من خلال هذه التصريحات إلى كسب دعم إقليمي، خاصة من المحور الأمريكي-الصهيوني. كما أضاف: "بهذه الطريقة، كانت روسيا والولايات المتحدة ستدخلان أيضًا في الحرب، مما كان سيخلق وضعًا خطيرًا جدًا للمنطقة".

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