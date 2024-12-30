"المرصد السوري": اتساع الاشتباكات شمال شرق سوريا نحو تل تمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت المرصد إلى أن تل تمر وعين العرب (كوباني) تعرضتا لقصف تركي، مشيرا إلى أن المعارك تدور في ريف الحسكة الشمالي الغربي وريف الرقة الشمالي وشمال شرق محافظة حلب وقرب (كوباني) ومنبج.

كما أشار إلى اشتباكات عنيفة تدور في ريف حلب الشمالي الشرقي قرب سد تشرين.

وكشف المرصد عن "عمليات تنكيل بأسرى من قبل الفصائل الموالية لتركية، حيث يرسلون أشرطة مصورة لأهالي الأسرى بعضهم من النساء المقاتلات"، وفق تعبيره.

ومن جهة أخرى، أفاد المرصد السوري عن تظاهرات حاشدة في عين العرب (كوباني) ضد التهديدات التركية باجتياح المدينة.

ويأتي ذلك عقب تقارير رجحت شن أنقرة ودمشق عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر "العمال الكردستاني" في سوريا.

وقالت حرييت التركية: "بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم دعوة التنظيمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوف الجيش السوري.

وكان الجولاني قد أعلن مؤخرا أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.

هذا وكثرت التقارير الغربية مؤخرا والتي تفيد باستعداد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سورريا لطرد المسلحين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وفق تصريحات المسؤولين الأتراك، في مسعى أنقرة لحماية حدودها شمال سوريا وضمان أمنها القومي.

/انتهى/