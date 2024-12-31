الخارجية البحرينية: التنسيق مع الخارجية الإيرانية لإعادة العلاقات الدبلوماسية متواصلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع اخبار الخليج، انها أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية انها ‬تتبنّى‭ ‬نهجا‭ ‬متوازنا‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادتها‭ ‬واستقلالها‭ ‬وتحقيق‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬كما‭ ‬تلتزم‭ ‬المملكة‭ ‬بمبادئ‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخّل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬وترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬والحوار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬ممدوح‭ ‬عبّاس‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووفقاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لعلاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭.‬

وبخصوص‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لوضع‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬المباحثات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬ضرورية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬وازدهارها‭ ‬الاقتصادي‭.‬

/انتهى/