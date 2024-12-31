الخارجية البحرينية: التنسيق مع الخارجية الإيرانية لإعادة العلاقات الدبلوماسية متواصلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع اخبار الخليج، انها أكّدت وزارة الخارجية البحرينية انها تتبنّى نهجا متوازنا في سياستها الخارجية، يقوم على الدفاع عن سيادتها واستقلالها وتحقيق مصالحها الوطنية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، كما تلتزم المملكة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتركز على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون والحوار من خلال الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من ممدوح عبّاس الصالح عضو مجلس النواب، أنّ مملكة البحرين ووفقاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي أهمية بالغة لعلاقاتها الدبلوماسية مع جميع الدول.
وبخصوص العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشارت الوزارة إلى أنها ستواصل التنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية لوضع الأطر القانونية اللازمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتةً إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين أسهمت في التوصل إلى توافق حول استئناف المباحثات الرامية إلى استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وحسن الجوار، والتي تعد ضرورية للحفاظ على استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي.
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