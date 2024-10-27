سلوفينيا تدين العدوان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في منشور لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، كتبت وزارة الخارجية السلوفينية:" سلوفينيا تدين هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران".

واشارت في منشورها هذا الى أن استمرار التوتر في الشرق الأوسط سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير،مؤكدة على ان هذه القضية لن تؤدي إلا إلى الدمار والكوارث في المنطقة.

كما شددت وزارة الخارجية السلوفينية على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان، موضحة بأن وقف اطلاق النار أمر ضروري ليس فقط لحماية حياة المدنيين الذين يعيشون في هاتين المنطقتين، بل أيضا لتهدئة منطقة الشرق الأوسط برمتها.

واضافت بأنها تدعو مرة أخرى جميع الأطراف المعنية الى ممارسة ضبط النفس والاحترام الكامل للسيادة الإقليمية لبعضها البعض واحترام القوانين الدولية.

وقبل ذلك أدانت السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان واليمن وماليزيا وباكستان والعراق والبحرين والجزائر ولبنان وسوريا والأردن وقطر وأفغانستان وسويسرا ومصر وماليزيا وإندونيسيا والمالديف وتركيا والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي عدوان الكيان الصهيوني على إيران واعتبرته انتهاكا للسيادة وانتهاكا للقوانين الدولية.

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