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٣١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٧ م

استشهاد 800 طفل على الأقل تحت سن العام

استشهاد 800 طفل على الأقل تحت سن العام

أفاد تقارير طبية فلسطينية باستشهاد 800 طفل في غزة قبل إكمالهم عامهم الأول خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب الفلسطينية، ان تقارير طبية أفادت باستشهاد 800 طفلا قبل إكمالهم عامهم الأول.

وأضافت التقارير أن أكثر من 180 طفلا ولدوا واستشهدوا خلال الحرب الحالية على قطاع غزة المستمر منذ السابع من اكتوبر/تشرين الأول 2023.

واشارت الوكالة في تقرير منفصل إلى أن الكارثة تحل على النازحين للأسف دون أن يفعل أحد شيئاً، واليوم يتسبب الاحتلال بأزمة إنسانية مأساوية جديدة تُهدد بموت آلاف النازحين بعد اهتراء 81% من خيامهم، موضحا أن المعاناة تأتي بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وموجات الصقيع الشديدة، التي تسببت خلال الأيام الماضية بوفاة خمس حالات بسبب شدة البرد ونتيجة تدمير الاحتلال للقطاع الاسكاني.

وأضافت

رمز الخبر 1952446
شیرین سماره

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