القنصل الايراني لدى اسطنبول يؤكد على التعاون مع تركيا في مجال الوثائق والأرشيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أحمد محمدي القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسطنبول أمس (الخميس ) مع مسؤولي إدارة أرشيف الدولة وخزينة الأرشيف العثماني في ذلك المركز.

وتم في هذا اللقاء تقديم مجلد من كتاب معاهدات إيران وتركيا من العصر العثماني 1555 حتى 2021 الذي صدر مؤخرا عن ذلك المركز للضيف الإيراني.

ويحتوي هذا الكتاب على صور لوثائق ومعاهدات البلدين خلال القرون الخمسة الماضية وشرحها باللغتين التركية والإنجليزية.

وأكد محمدي خلال لقاءه مع “صباح الدين بيرم” وكيل دائرة أرشيف الدولة، على تعاون البلدين في مجال الوثائق والأرشيف، مشيراً إلى تسمية عام 2025 بالعام الثقافي لإيران وتركيا.

كما اعتبر بيرم مجالات التعاون بين البلدين في مجال الوثائق والأرشيف واسعة، ورحب بتبادل خبرات الخبراء من البلدين وزيارات الوفود المعنية.

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