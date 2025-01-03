الخارجية الايرانية تستدعي السفيرة الإيطالية لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني من قبل إيطاليا أدى إلى استدعاء باولا أمادي، سفيرة ايطاليا في طهران، اليوم (الجمعة ) من قبل مجيد نيلي أحمد آبادي، المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية.

وخلال هذا الاستدعاء، صرح المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية أن اعتقال عابديني هو عمل غير قانوني تم تنفيذه بطلب من الحكومة الأمريكية وتماشيًا مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لـ هذا البلد لأخذ رهائن من المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم. ان احتجاز المواطن الايراني لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضًا مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان، ويمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي.

ودعا المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة خارجية بلادنا إيطاليا إلى توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الايراني عابديني في أقرب وقت ممكن من خلال رفض سياسة الرهائن الأمريكية، التي تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة الإنساني ومنع الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.

وذكر السفير الإيطالي أنه سيعرض هذا الوضع على وزارة خارجية هذا البلد في روما.

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