الخارجية الكويتية تستدعي السفير الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الكويتية استدعت السفير الايراني لدى الكويت "محمد إيراني"حيث اجتمع مع نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله، وذلك على خلفية تصريحات قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، والذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني والتي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

ونفى الجار الله مجددا مشاركة أي طائرة انطلاقا من قاعدة علي السالم، مشيرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وطلب الجار الله من السفیر الإیراني أن یصدر المسؤولون في إیران، توضیحا لحقیقة موقف الكویت المشار إلیه.

وبدوره أكد السفير الايراني لدى الكويت "محمد إيراني" للمسؤولين في الخارجية الكويتية عدم رغبة إيران في تصعيد التوتر في المنطقة./انتهى/