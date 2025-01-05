حرس الثورة يعلن عن اجراء مناورات "اقتدار" المشتركة في الايام القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه المناورات المشتركة بين حرس الثورة وقوات التعبئة سيعلن تفاصيلها المتحدث باسم حرس الثورة يوم الاثنين في مؤتمر صحفي يعقده بهذا الصدد، تشارك فيه وسائل الاعلام الايرانية والاجنبية.

وستشارك في هذه المناورات وحدات الاستخبارات، ووحدات الدفاع الجوي، والوحدات الهجومية التابعة لحرس الثورة وقوات التعبئة وفق البرنامج المرسوم لمناورات اقتدار (الرسول الاعظم 19) ضمن اطار هجين وجديد.

وتأتي هذه المناورات ضمن البرنامج السنوي للقوات المسلحة الايرانية وقد صممت وستنفذ في اطار هجين ومشترك، يتناسب مع التهديدات الجديدة للعدو.

ومن اهداف هذه المناورات الهجينة والمشتركة، زيادة التنسيق والتظافر في قوات الدفاع الجوي والقوات الهجومية للقوات المسلحة الايرانية والاستخدام الميداني للعتاد العسكرية الجديدة لمواجهة تهديدات الاعداء.

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