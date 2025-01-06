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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص

العميد أمير رحيم زاده:: سيتم اختبار أنظمة دفاعية جديدة في مناورات الجيش والحرس

العميد أمير رحيم زاده:: سيتم اختبار أنظمة دفاعية جديدة في مناورات الجيش والحرس

اعلن قائد المقر المشترك للدفاعات الجوية للجيش والحرس الثوري، قادر رحيم زاده، انه تم نشر وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري مزودة بأنظمة جديدة بالقرب من المراكز الحساسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد المقر المشترك للدفاعات الجوية للجيش والحرس الثوري، قادر رحيم زاده، اعلن انه سيتم اختبار أنظمة دفاعية جديدة خلال المناورات.

وفي إشارة إلى إجراء تدريبات الدفاع الجوي المشترك على مستوى البلاد التي ستجرى على اساس خطط وبرامج سنوية دقيقة قال: سيتم إجراء هذه المناورات خلال الأيام القليلة المقبلة على شكل مناورات "اقتدار" للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن مراجعة تدريبات العام الماضي للقوات، والتدريبات التي تم إجراؤها فيما يتعلق برصد ومراقبة تحركات العدو وبالطبع احتياجات الدفاع الجوي للبلاد ستكون أساس هذه المناورات الدفاعية.

وتابع تم نشر وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري الإيراني المزودة بأنظمة جديدة غیر معلنة بالقرب من المراكز الحساسة مضيفا في الأيام القليلة المقبلة وتحت قيادة شبكة الدفاع الجوي ستجري مناورات "اقتدار" تدريبات دفاعية من قبل القوات المسلحة في سماء البلاد.

وأكد ستكون تدريبات الوحدات الدفاعية واسعة النطاق ولن يتم الافصاح سوى جزء صغير منها لاعتبار ملاحظات أمنية ومبدأ مفاجأة العدو.

/انتهى/

رمز الخبر 1952651
شیرین سماره

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