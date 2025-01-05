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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص

 المالكي: ماحصل في سوريا قد يكون مقدمة لتقسيم المنطقة الى دويلات

 المالكي: ماحصل في سوريا قد يكون مقدمة لتقسيم المنطقة الى دويلات

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، السبت، من مخطط للكيان الصهيوني يهدف إلى تقسيم المنطقة الى دويلات.

وأفادت وكالة مهر للأننباء، انه قال المالكي في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار قادة النصر ، ان "العدو يحرضكم ويحرض أبناءكم للقيام بأعمال تخريبية على أساس القدرة على تغيير واقع الدولة الذي نحن فيه لكنهم يعملون وسيفشلون فشلا ذريعا و ستبقى هذه الدول متضافرة الجهود فيما بينها من أجل حماية المنطقة".

وأضاف، "حاليا مهمتنا تعقدت، سابقا نريد الحفاظ على غزة فقط و جنوب لبنان، اليوم واجبنا أن نحافظ على المنطقة التي قد تعرضت بسبب سقوط سوريا إلى مزيد من التجاوز و العدوان و احتمالات إعادة رسم خريطة العراق مجددا".

وتابع، أن "هذا المشروع كتب في 1967 و 1982 لتقسيم جميع الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى كانتونات صغيرة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى الكيان و لا تستطيع هذه الدول أن تتحالف فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الدائم على طول الخط".

وبين، أن "الذي حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار في عملية تقسيم دول المنطقة و إضعافها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على أن تقف بوجه الصهيونية".

/انتهى/

رمز الخبر 1952608

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