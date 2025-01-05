منظمات طلابية تطالب بتشييع جثمان الشهيد حسن نصرالله في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالبت 5 منظمات طلابية في ايران، في بيانا لها اليوم الاحد، بتشييع الجثمان الطاهر للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله في ايران.

وجاء في البيان الصادر عن الطلاب للأمين العام الشيخ نعيم قاسم: شيخنا العزيز حجة الاسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، لا يفرج همنا ولا تثلج اوجاع صدورنا الحزينة وقلوبنا المليىة بالشوق والحداد لاستشهاد سيد المقاومة السيد العزيز حسن نصرالله (رضوان الله عليه) الا في ظل اقامة تشييع مليوني مهيب من قبل عشاقه ومحبيه الايرانيين واقامة الصلاة على جثمانه الطاهر بامامة قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي ( دام ظله).

لذلك ، نطلب من سماحتكم بقلوب مفعمة بالمحبة والاخلاص للمقاومة وسيدها الشهيد، ان تهيؤوا لنا الظروف لتشييع الجثمان الطاهر على الاراضي الايرانية.