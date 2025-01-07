النجم الايراني مهدي طارمي يتألق في نهائي كأس السوبر الإيطالي

وكالة مهر للأنباء: "طارمي كان لاعباً فريداً"، هذا هو تقرير مجلة "جازتاديلو سبورت" اليوم (الثلاثاء) عن الأداء الممتاز الذي قدمه نجم المنتخب الإيراني مع فريق الإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

في هذه المباراة الحاسمة ضد ميلان، سجل مهدي طارمي هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة ليحصل على لقب أفضل لاعب في إنتر.

أقيمت الليلة الماضية المباراة الحاسمة في كأس السوبر الإيطالي بين فريقي إنتر وميلان، والتي استضافتها الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي النهاية انتهت هذه المباراة الحساسة بنتيجة 3-2 لصالح ميلان، لتقصّر يد طارمي عن الكأس.

وفي تقييمه الفني لهذه المباراة، منح موقع Sofa Score اللاعب مهدي طارمي درجة 8.6 من 10، رغم فوز ميلان بلقب البطولة، ليُمنح لقب "أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر".

وفقًا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أظهر طارمي أنه إذا منحه إنزاغي الفرصة، فيمكنه أن يكون في أفضل حالاته ويكون "مهاجمًا ممتازًا".

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