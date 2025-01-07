  1. إيران
  2. الرياضة
٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٥ ص

النجم الايراني مهدي طارمي يتألق في نهائي كأس السوبر الإيطالي

النجم الايراني مهدي طارمي يتألق في نهائي كأس السوبر الإيطالي

تألق نجم المنتخب الإيراني لكرة القدم مهدي طارمي في نهائي كأس السوبر الإيطالي وقدم أداء رائعا.

وكالة مهر للأنباء: "طارمي كان لاعباً فريداً"، هذا هو تقرير مجلة "جازتاديلو سبورت" اليوم (الثلاثاء) عن الأداء الممتاز الذي قدمه نجم المنتخب الإيراني مع فريق الإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

في هذه المباراة الحاسمة ضد ميلان، سجل مهدي طارمي هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة ليحصل على لقب أفضل لاعب في إنتر.

أقيمت الليلة الماضية المباراة الحاسمة في كأس السوبر الإيطالي بين فريقي إنتر وميلان، والتي استضافتها الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي النهاية انتهت هذه المباراة الحساسة بنتيجة 3-2 لصالح ميلان، لتقصّر يد طارمي عن الكأس.

النجم الايراني مهدي طارمي يتألق في نهائي كأس السوبر الإيطالي

وفي تقييمه الفني لهذه المباراة، منح موقع Sofa Score اللاعب مهدي طارمي درجة 8.6 من 10، رغم فوز ميلان بلقب البطولة، ليُمنح لقب "أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر".

وفقًا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أظهر طارمي أنه إذا منحه إنزاغي الفرصة، فيمكنه أن يكون في أفضل حالاته ويكون "مهاجمًا ممتازًا".

/انتهى/

رمز الخبر 1952692

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات