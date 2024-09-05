تصفيات كأس العالم 2026.. إيران تفوز على قيرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب إيران لكرة القدم نظيره من قيرغيزستان في المباراة الأولى من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 .

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب فولاد شهر في أصفهان مساء اليوم، فازت إيران على منافستها قرغيزستان 1-0. وسجل مهدي طارمي الهدف الذي منح إيران الفوز في الدقيقة 33 .

وتضم المجموعة الأولى إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية.

وستقام المباراة الافتتاحية لأهم بطولة كرة قدم في العالم في 11 يونيو 2026، على ملعب أزتيكا الذي يتسع لـ 83 ألف متفرج في العاصمة المكسيكية المكسيك.

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