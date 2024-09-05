  1. إيران
  2. الرياضة
٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٨ م

تصفيات كأس العالم 2026.. إيران تفوز على قيرغيزستان

تصفيات كأس العالم 2026.. إيران تفوز على قيرغيزستان

واجه المنتخب الإيراني لكرة القدم منتخب قيرغيزستان في المباراة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وفاز بنتيجة 1-0.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واجه منتخب إيران لكرة القدم نظيره من قيرغيزستان في المباراة الأولى من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 .

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب فولاد شهر في أصفهان مساء اليوم، فازت إيران على منافستها قرغيزستان 1-0. وسجل مهدي طارمي الهدف الذي منح إيران الفوز في الدقيقة 33 .

تصفيات كأس العالم 2026.. إيران تفوز على قيرغيزستان

وتضم المجموعة الأولى إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية.

وستقام المباراة الافتتاحية لأهم بطولة كرة قدم في العالم في 11 يونيو 2026، على ملعب أزتيكا الذي يتسع لـ 83 ألف متفرج في العاصمة المكسيكية المكسيك.

/انتهى/

رمز الخبر 1948243

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات