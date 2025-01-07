المدربة الايرانية "فاطمة شريف" أفضل مدربة لكرة الصالات في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدربة الايرانية المدربة الايرانية "فاطمة شريف" ترشحت لفريق سايبا الإيراني لكرة الصالات للسيدات، التي شغلت منصب المدربة السابقة لمنتخب إيران لكرة الصالات للسيدات، للفوز بلقب أفضل مدربة لكرة الصالات في العالم لعام 2024.

وقد ضمت لائحة افضل 10 مدرب لفرق الأندية في عام 2024، الاسماء التالية: مدربة فريق أتلتيكو أول بويز الأرجنتيني "باربرا أبوت"،مدربة فريق بنفيكا البرتغالي "ألكسندرا بينتو"،مدرب فريق سبورت مونجوس البرازيلي "كريستيان سوزا"،مدرب فريق ديبورتيفو الإسباني "خوليو ديلغادو"،مدربة فريق نيشينوميا الياباني "يوشيتاكا كاميكابو"،مدرب فريق استين كويل البرازيلي "ماركو تشيلو"،مدرب فريق مليلية تروبلانكا الإسباني "غونزالو مورينين"،مدرب فريق أفلاندا الأرجنتين "دانييل باليتا" ومدربة سايبا الايراني "فاطمة شريف".

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