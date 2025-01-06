ترشيح مدرب المنتخب الايراني لجائزة أفضل مدرب لكرة الصالات للعالم عام 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن موقع "كوكب كرة الصالات" الذي يقدم أفضل لاعبي كرة الصالات في العالم كل عام، رشح وحيد شمسائي، المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة الصالات، للفوز بلقب أفضل مدرب لكرة الصالات في العالم ضمن الفئة الوطنية للرجال عام 2024.

وفي فئة أفضل مدرب كرة قدم للصالات في العالم ضمن الفئة الوطنية للسيدات، كانت فروزان سليماني، المديرة الفنية لمنتخب بلادنا لكرة الصالات، احدى المرشحات للفوز بهذا اللقب، لكن في النهاية، وصل هذا اللقب إلى ويلسون. توبيرجا سابويا، المديرة الفنية للمنتخب البرازيلي لكرة الصالات للسيدات.

وبحسب موقع "كوكب كرة الصالات"؛ حصل المنتخب البرازيلي على لقب أفضل منتخب للرجال في العالم. في هذا القسم، تم أيضًا ترشيح منتخب إيران لكرة الصالات للرجال.

وفي فئة أفضل منتخب وطني لكرة الصالات للسيدات في العالم عام 2024، فازت البرازيل بهذا اللقب. كان فريق كرة الصالات الإيراني للسيدات مرشحًا في هذا القسم.

كما تم الإعلان عن الإسباني أليخاندرو مارتينز فلوريس كأفضل حكم في العالم لعام 2024.

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