ميقاتي يزور سوريا للقاء الجولاني

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أعلن وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء عن "زيارة قريبة إلى سوريا" برئاسة ميقاتي.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية من التوقع أن ميقاتي سيزور دمشق على رأس وفد وزاري وأمني للقاء الشرع.

يأتي ذلك في وقت تطالب أصوات في البلدين بمناقشة جملة من المشاريع والاتفاقيات العالقة، كما أن ملف النازحين السوريين يبقى في مقدمة التحديات التي تواجه لبنان، حيث بلغ عددهم نحو مليون ونصف.

وكان وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، رفقة نواب من كتلة "اللقاء الديمقراطي" والمشايخ الدروز، قد زار دمشق في 22 ديسمبر والتقى الشرع، ليكون بذلك أول قطب لبناني غير رسمي زار العاصمة السورية.