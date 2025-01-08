رئيس وزراء العراق یتوجه إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن محمد شياع السوداني، غادر بغداد قبل لحظات متوجها إلى طهران، ضمن زيارته الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت مصادر عراقية قد أعلنت في وقت سابق أن السوداني سيتوجه إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى استجابة لدعوة المسؤولين الإيرانيين، وأن مناقشة العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي من أهم محاور هذه الرحلة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن رئيس الوزراء العراقي سيتوجه إلى طهران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري للاجتماع والتحدث مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وسبق للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن زار العراق في أول رحلة خارجية له في سبتمبر 2024.

وتوجه خلال هذه الرحلة إلى مدن مختلفة في العراق، بما في ذلك مدينتي كردستان والبصرة، وفي وصف إنجازات رحلته ذكر أن جميع المسؤولين العراقيين تعهدوا بتنشيط الأسواق الحدودية للبلدين على الحدود مع كردستان وخوزستان.

/انتهى/