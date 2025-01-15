تأكيد مسؤولي إقليم كردستان العراق على تعزيز العلاقات بين طهران وأربيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام "سلام عارف رشدي" بزيارة لدائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث تم استقباله من قبل "صفين دزه‌يي". وخلال اللقاء، ناقشا الوضع الحساس لمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العلاقات بين إيران وإقليم كردستان.

خلال الاجتماع، بحث الطرفان سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان، مشددين على أهمية هذه العلاقات كون إيران جارة مهمة للإقليم، وضرورة تطويرها بشكل مستمر.

كما تناول اللقاء أنشطة وتمثيل حكومة إقليم كردستان في إيران، ومناقشة الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك العراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى بحث القضايا والخلافات بين أربيل وبغداد وسبل حلها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان عن شكره وتقديره للجهود المستمرة والأنشطة الفعالة التي تبذلها ممثلية حكومة إقليم كردستان في طهران، مشيدًا بنجاحها في أداء مهامها في إيران.

/انتهى/