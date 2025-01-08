كيف أصبحت أحدث "درون" إيرانية كابوس الكيان الصهيوني؟

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت صحيفة "رأي اليوم" في تقريرها حول القوة العسكرية الإيرانية أن إيران كشفت في سبتمبر الماضي عن الطائرة بدون طيار "شاهد 136 بي". مدى الطيران المذهل لهذه الطائرة، الذي يصل إلى 4000 كيلومتر، يفتح آفاقًا جديدة في الحروب المستقبلية.

وأضاف التقرير أن موقع "كالكاليست" العبري أشار إلى قدرة الطائرة على الطيران لمسافات طويلة، مؤكدًا أنها تستطيع التحليق بين طهران وباريس. وأقرت مصادر أمنية رفيعة في تل أبيب بأن هذه الطائرة تمثل تحولًا فريدًا في قدرة إيران على ضرب أهداف بعيدة بدقة عالية مقارنة بالطائرات بدون طيار التقليدية.

الطائرة الإيرانية تتمتع بقدرات تكتيكية عالية، إذ يمكنها تدمير أهداف حيوية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، مما يجعلها الخيار الأمثل لضرب الأعداء في مسافات بعيدة وبتكاليف أقل مقارنة بالصواريخ الباليستية أو صواريخ كروز.

وأضافت المصادر الصهيونية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى منذ سنوات لتعزيز قدراتها العسكرية بتكاليف منخفضة ولكن بفعالية كبيرة، وإنتاج هذه الطائرات يظهر مدى استفادة إيران من قدراتها العلمية والهندسية لتطوير أسلحة لمواجهة أعدائها في المنطقة وخارجها.

من خلال هذه الطائرة، يمكن لإيران ضرب أهداف معادية في دول الخليج الفارسي أو في أماكن أبعد شمال إفريقيا أو أوروبا. الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الطائرة الانتحارية "شاهد" تم تصميمها من قبل حرس الثورة الإسلامية عام 2011.

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