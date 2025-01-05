العميد عظيمي: حرس الثورة يعرف طريقة التعامل مع التهديدات ولديه الإمكانيات اللازمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد محمد نظر عظيمي، قائد المقر الإقليمي للقوات البرية لحرس الثورة، على هامش المرحلة التحضيرية لمناورات الرسول الأعظم، إلى قدرات القوات البرية لحرس الثورة في التصدي للتهديدات وذكر أنه تم تدمير المجموعات الإرهابية المتمركزة في المنطقة بشكل كامل.

وفي إشارة إلى تهديدات الاستكبار العالمي المختلفة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال العميد عظيمي: نحن نعرف طريقة التعامل مع التهديدات ولدينا القدرة اللازمة في هذا المجال. ولذلك، وقفنا بشكل جيد ضد هذه التهديدات. مضيفا: لدينا معنويات عالية وقوة للتعامل مع العدو.

وفي النهاية قال: قمنا بتحسين قدراتنا الدفاعية في جميع المجالات من أجل التعامل مع التهديدات.

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