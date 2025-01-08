الشعب الإيراني مستمر في دعم الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا

وبحسب وكالة مهر للأنباء، أصدر مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي بيانًا دعا فيه المواطنين الشرفاء والمحبين للعدالة في محافظات سيستان وبلوشستان وجيلان ومازندران إلى المشاركة في مسيرة الجمعة هذا الأسبوع، 10 يناير ، للتعبير عن دعمهم لـ الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا، ولجلب اهتمام العالم إلى الشعوب المضطهدة في العالم.