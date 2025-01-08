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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٩ م

الشعب الإيراني مستمر في دعم الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا

الشعب الإيراني مستمر في دعم الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا

دعت هيئة تنسيق الإعلام الإسلامي أهالي محافظات سيستان وبلوشستان وجيلان ومازندران للمشاركة في مسيرة الجمعة بأعداد كبيرة ورفع أصواتهم لدعم الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا إلى مسامع العالم.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، أصدر مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي بيانًا دعا فيه المواطنين الشرفاء والمحبين للعدالة في محافظات سيستان وبلوشستان وجيلان ومازندران إلى المشاركة في مسيرة الجمعة هذا الأسبوع، 10 يناير ، للتعبير عن دعمهم لـ الشعوب المظلومة في فلسطين واليمن وسوريا، ولجلب اهتمام العالم إلى الشعوب المضطهدة في العالم.

رمز الخبر 1952764

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