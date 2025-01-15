علاقات تاریخیة واستراتيجية ترتبط بين كرمانشاه الايرانية وكرميان العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد وصل مشرف ادارة كرميان العراقية المستقلة "جلال شيخ نوري" على راس وفد رسمي الى عبر الحدود الرسمية عند معبر برويز خان اليوم الأربعاء، وكان باستقباله مساعد تنسيق الشؤون الاقتصادية لمحافظ كرمانشاه"عبد الوحيد محمدي"، محافظ قصرشيرين ومستشار محافظ كرمانشاه للشؤون العراقية.

ولدى وصوله وفي محادثة مع مراسل وكالة ارنا ، صرح شيخ نوري انه وبدعوة رسمية من محافظ كرمانشاه ، يزور اليوم محافظة كرمانشاه من أجل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتحسين مستوى التعاون الثنائي.

واوضح ان زيارته هذه ستتناول مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية والسياحة والعلاج والصحة والزراعة، وايضا سيتم التشاور لوضع خطة مناسبة لحل مشاكل تجار الحدود في "برويزخان" وخاصة تحسين مستوى العلاقات التجارية بين كردستان العراق من خلال هذه الحدود .

يعد معبر برويزخان أحد الحدود التجارية المهمة بين ايران والعراق

ومن جهته ،رأى مساعد تنسيق الشؤون الاقتصادية لمحافظة كرمانشاه "عبد الوحيد محمدي" بأن معبر برويزخان يعد إحدى الحدود المهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العراق، خاصة في منطقة محافظة كرمانشاه وإدارة كرميان المستقلة.

واضاف بأن مستوى العلاقات الاقتصادية بين ضفتي محافظة كرمانشاه وكرميان في اقليم كردستان العراق عال مما يتيح المزيد من التوسع والتحسين.

واشار الى ان هناك مجموعة من المشاكل الطبيعية والثانوية المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الجانبين، وفي هذه الزيارة تبذل الجهود لحل هذه المشاكل ورفع المستوى الاقتصادي للجانبين.

هذا ، وسيلتقي مشرف ادارة كرميان العراقية المستقلة جلال شيخ نوري اليوم بمحافظ كرمانشاه "منوشهر حبيبي" في مركز المحافظة، وسيتباحثان في مختلف القضايا.

يشار الى ان محافظة كرمانشاه تمتلك أكثر من 371 كيلومترا من الحدود المشتركة مع العراق، يتواجد عليها معبرين حدوديين رسميين وخمسة أسواق حدودية .

تمتلك بلدة قصر شيرين الحدودية أكثر من 186 كلم من الحدود مع العراق، ويوجد على طول هذه الحدود معبرين رسميين هما "برويزخان" و"خسروي"، حيث تتم عبرهما التبادلات الاقتصادية والتجارية وتصدير البضائع إلى إقليم كردستان والحكومة المركزية في العراق.

وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ معظم البضائع المصدرة من الحدود الرسمية لبرويز خان في قصر شيرين مع المناطق الكردية في العراق، وخاصة مدن كلار والسليمانية والموصل وخانقين وكركوك في الجزء الأوسط من هذا البلد.

ويقع معبر خسروي الحدودي الذي لديه أكبر محطة برية دولية في الشرق الأوسط على بعد 20 كلم من قصر شيرين في محافظة كرمانشاه.

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