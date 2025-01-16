الاستقبال الرسمي لإمام علي رحمان لمسعود بزشكيان في قصر ملت بطاجيكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبناءً على ما أوردته البوابة الرسمية لرئاسة الجمهورية، تضمن حفل الاستقبال الرسمي عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين، وإطلاق 21 طلقة مدفعية تكريمًا للزيارة الرسمية التي يقوم بها" مسعود بزشكيان". كما قام رئيسا البلدين بتفقد حرس الشرف.

عقب مراسم الاستقبال، بدأ بزشكيان وإمام علي رحمان محادثات خاصة، ثم تلتها جلسة مفاوضات بين الوفود رفيعة المستوى من البلدين.

وسيشهد رئيسا جمهورية إيران وطاجيكستان مراسم توقيع وثائق التعاون بين البلدين من قبل المسؤولين رفيعي المستوى، وسيعلنان عن نتائج مشاوراتهما ومناقشاتهما خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع البيان المشترك.

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