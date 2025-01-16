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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢١ ص

همتي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان شهدت نموًا بنسبة 50% في العام الماضي

همتي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان شهدت نموًا بنسبة 50% في العام الماضي

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، الذي يرافق الرئيس في زيارة إلى دوشنبه، عن زيادة بنسبة 50% في العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان في العام الماضي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب عبد الناصر همتي، الذي يرافق الرئيس في زيارة طاجيكستان، على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائه مع نظيره الطاجيكي: "حجم التجارة بين إيران وطاجيكستان، الذي بلغ 380 مليون دولار، شهد زيادة بنسبة 50% في عام واحد، مما يبرز الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلدان لتطوير العلاقات الاقتصادية، والتي يمكن تعميقها من خلال تعزيز الروابط السياحية بين الشعبين اللذين يتقاسمان نفس اللغة والثقافة."

وأضاف: "في لقائي مع وزير الاقتصاد الطاجيكي، بحثنا سبل الاستثمار ونقل التكنولوجيا الإيرانية إلى الصناعات الإنشائية وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين."

/انتهى/

رمز الخبر 1953047

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