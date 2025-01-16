همتي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان شهدت نموًا بنسبة 50% في العام الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب عبد الناصر همتي، الذي يرافق الرئيس في زيارة طاجيكستان، على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي عقب لقائه مع نظيره الطاجيكي: "حجم التجارة بين إيران وطاجيكستان، الذي بلغ 380 مليون دولار، شهد زيادة بنسبة 50% في عام واحد، مما يبرز الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلدان لتطوير العلاقات الاقتصادية، والتي يمكن تعميقها من خلال تعزيز الروابط السياحية بين الشعبين اللذين يتقاسمان نفس اللغة والثقافة."

وأضاف: "في لقائي مع وزير الاقتصاد الطاجيكي، بحثنا سبل الاستثمار ونقل التكنولوجيا الإيرانية إلى الصناعات الإنشائية وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين."

/انتهى/