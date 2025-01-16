الأمين العام للنجباء يصدر بيانا حول اتفاق الهدنة في فلسطين واصفا الاتفاق بـ"النصر الكبير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد المكتب الإعلامي لحركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الأمين العام للحركة أصدر بيانا حول اتفاق الهدنة في فلسطين واصفا الاتفاق بـ"النصر الكبير" وبارك هذا النصر للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمن أنصار الله والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق والشعوب التي تظاهرت وساندت وآزرت.

وأعلن الشيخ أكرم الكعبي أن مع هذا التطور المهم نعلن اننا سنعلق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامنا مع إيقافها في فلسطين، ولتعزيز استمرار الهدنة في غزة.

كما أنه حذر الكيان الصهيوني الغاصب قائلا: ليعلم الكيان الغاصب أن أية حماقة منه في فلسطين او المنطقة ستقابل برد قاس، وأن أصابعنا ما زالت على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا.

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