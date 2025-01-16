استمرار هجمات الاحتلال على غزة رغم إعلان الهدنة

أفادت وكالة مهر للأنباء يوم الخميس نقلاً عن شبكة الجزيرة، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت هجوماً على شقة سكنية في حي الدرج وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر.

كما استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في الهجوم على محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي نفس السياق، استهدفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وأعلنت الدفاع المدني في غزة أن الهجوم على منزل عائلة خليفة في منطقة الرمال غرب مدينة غزة أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين.

من جهة أخرى، أفاد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (الدوحة) بنجاح الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث أعلن عن موافقة الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد 19 يناير، وبموجب الاتفاق، ستفرج حركة حماس عن 33 أسيراً مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وكانت إسرائيل قد شنت حرباً مدمرة ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ، بدعم من الولايات المتحدة، مما أسفر عن دمار هائل ومجاعة مميتة، وأسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

ورغم كل هذه الجرائم، اعترف الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد مرور 468 يوماً من الحرب على سكان غزة، فشل في تحقيق أهدافه من هذه الحرب، التي تمثلت في تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

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