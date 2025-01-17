زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة بوشهر جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن إحداثيات هذا الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.

وذكر التقرير أن الزلزال وقع في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات.

وقع الزلزال على بعد 23 كيلومترا من وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت بمحافظة فارس.

وقال كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر، "حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية".

وبدوره قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر: في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7:4 درجة في وحدتية، تم إرسال ثلاثة فرق تقييم من هذه الجمعية إلى القرى القريبة من مركز الزلزال لتقييم مدى الأضرار المحتملة.

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