زلزال متوسط الشدة يضرب بیرجند

أفادت وكالة مهر للأنباءوفقًا لتقرير مراسلها، وقع الزلزال عند حوالي الساعة 6:40 صباح اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 3.9 درجة، مما أدى إلى اهتزاز مدينة بیرجند.
شعر السكان بالزلزال وغادروا منازلهم إلى الخارج.
/يتبع/
بیرجند - ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر قبل دقائق وسط محافظة خراسان الجنوبية.
أفادت وكالة مهر للأنباءوفقًا لتقرير مراسلها، وقع الزلزال عند حوالي الساعة 6:40 صباح اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 3.9 درجة، مما أدى إلى اهتزاز مدينة بیرجند.
شعر السكان بالزلزال وغادروا منازلهم إلى الخارج.
/يتبع/
تعليقك