زلزال متوسط الشدة يضرب بیرجند

أفادت وكالة مهر للأنباءوفقًا لتقرير مراسلها، وقع الزلزال عند حوالي الساعة 6:40 صباح اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 3.9 درجة، مما أدى إلى اهتزاز مدينة بیرجند.

شعر السكان بالزلزال وغادروا منازلهم إلى الخارج.

/يتبع/