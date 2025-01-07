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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

زلزال متوسط الشدة يضرب بیرجند

زلزال متوسط الشدة يضرب بیرجند

بیرجند - ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر قبل دقائق وسط محافظة خراسان الجنوبية.

أفادت وكالة مهر للأنباءوفقًا لتقرير مراسلها، وقع الزلزال عند حوالي الساعة 6:40 صباح اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 3.9 درجة، مما أدى إلى اهتزاز مدينة بیرجند.

شعر السكان بالزلزال وغادروا منازلهم إلى الخارج.
/يتبع/

رمز الخبر 1952686

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