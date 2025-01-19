ناشط بحريني: الشعب الفلسطيني فرض إرادته على العالم بأسره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يحيى في تصريح لشهاب: إن تحرير الأسرى سيحدث بفضل ثبات الشعب الفلسطيني وتضحياته التي لن يخذل الله معها المؤمنين المجاهدين.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته أثبتا للعالم قدرتهما على فرض الإرادة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الكيان لن يتمكن من التنصل من هذا الحق بفضل قوة القضية الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني، سواء كانوا في الميادين أو من الضحايا أو الأبرياء.

وشدد على أن هؤلاء جميعًا فرضوا إرادتهم على العالم المتكبر وسيستمرون في ذلك لا محالة.

وتطرق يحيى إلى أن القضية الفلسطينية تفرض نفسها ليس فقط على المتكبرين، بل أيضًا على المتخاذلين الذين تعاملوا مع الكيان الصهيوني أو وقفوا موقف المتفرج.

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