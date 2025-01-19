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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥١ ص

العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف بعملية عسكرية مشتركة حاملة الطائرات الاميركية "ترومان"

العميد سريع: القوات اليمنية تستهدف بعملية عسكرية مشتركة حاملة الطائرات الاميركية "ترومان"

نفذ سلاح الجو المسيّر، والقوة الصاروخية، والقوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية، عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت حاملة الطائراتِ الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إلى أنّ العملية نُفّذت "بعددٍ من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة"، في استهداف هو الـ8 لها منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

وحذّر سريع "القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أيِّ عدوان على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة"، مشدّدة على أنّ القوات المسلحة اليمنية "ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

كم أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في وقت سابق من يوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد هدفين حيويين، تابعين للعدو الإسرائيلي، في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين.

/انتهى/

رمز الخبر 1953187

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