من هم قادة العرب الذين هنئوا ترامب بأدائه اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيما يلي أبرز التهاني التي وُجهت لترامب عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية:

قطر

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متمنيا له "التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار".

مصر

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب. وقال في بيان عبر فيسبوك: "أهنئ الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "أؤكد على استمرار العمل والتعاون مع الرئيس ترامب لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

سوريا

هنأ زعيم هيئة تحرير الشام الارهابية الجولاني، دونالد ترامب على تنصيبه في بيان، قائلا إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة .

السلطة الفلسطينية

هنأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ترامب على توليه الرئاسة مؤكدا استعداه للعمل معه "لتحقيق السلام وفق حل الدولتين"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلطسينية (وفا).

وأكد عباس "إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام"، متمنيا أن "يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

/انتهى/