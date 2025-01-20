ترامب: أمريكا تواجه أزمة ثقة والعديد من التحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، في حفل تنصيب يقام داخل مبنى الكابيتول لأول مرة منذ 40 عاماً.

وقد أدّى ترامب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، في حين أدّى جاي دي فانس أيضاً اليمين الدستورية نائباً للرئيس الأميركي.

وقال ترامب في القسم: "أقسم أنّني سأقوم بأمانة بتنفيذ مهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور البلاد وحمايته والدفاع عنه".

وبعد أدائه القسم، قال ترامب إنّه "ابتداءً من هذا اليوم وصاعداً، سيزدهر هذا البلد ويحظى بالاحترام مجدداً"، مردفاً: "لن أسمح باستغلالنا، وسأضع أميركا أولاً".

وتابع بالقول: "سنستعيد السيادة والأمن، وأولويتنا هي إنشاء بلد يفتخر بنفسه ومزدهر وحر، حيث ستصبح أميركا أقوى وأكثر استثتائية من أي وقت مضى".

وأشار ترامب إلى أنّ "هناك العديد من التحديات، لكننا سنقضي عليها، وبينما نجتمع اليوم، تواجه الحكومة أزمة ثقة، كما فقدت المؤسسة الثقة من المواطنين، إذ لدينا حكومة أعطت تمويلاً كبيراً للدفاع عن حدود أخرى، بينما ترفض الدفاع عن حدود أميركا".

وأضاف أنّ "لدى الولايات المتحدة نظام رعاية صحية لا يلبي المطلوب، بينما تنفق الحكومة أموالاً أكثر من أي بلد آخر في أكثر من مكان في العالم".

ورأى ترامب أنّ انتخابه هو تفويض لتغيير كل الخيانات التي حصلت، معتبراً أنّ "انحدار أميركا قد انتهى من الآن فصاعداً".

وقال: "حاولوا أن يأخذوا مني حياتي لكنني أؤمن أنّ الله أنقذني لسبب، وهو أن أجعل أميركا عظيمة مجدداً"، مؤكّداً أنّ "هذا اليوم هو يوم التحرير، ويوم مارتن لوثر كينغ، حيث سنسعى معاً لنجعل حلمه حقيقة"، وفق تعبيره.

كما صرّح، خلال خطاب تنصيبه، بأنّ "الوحدة الوطنية تعود الآن إلى أميركا"، مضيفاً: "ونحن لن ننسى بلدنا ودستورنا".

وبشأن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، كشف ترامب أنّه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود، وأنّه وسيرسل الجنود إلى الحدود الجنوبية للوقوف بوجه ما وصفه "الاجتياح الكارثي للولايات المتحدة".

وأوضح أنّ مسؤوليته "العمل ضد التهديدات والاجتياح والغزو"، وأنّه سيفعل ذلك "بشكل لم يسبق أن شاهده أحد".

كما أعلن أنّ "أميركا ستصبح دولة منتجة مجدداً، بحيث إنّ ستستفيد مما لديها من كميات من النفط والغاز، التي تعدّ أكبر من أي بلد، وستكون دولة ثرية مجدداً".

وبالإضافة إلى ذلك، تعهّد ترامب بأنّه "سيعيد حرية التعبير إلى أميركا والعدالة المتساوية إستناداً إلى حكم القانون الدستوري".

وبخصوص الخطة الدفاعية الأميركية، قال الرئيس الأميركي: "سنبني مجدداً أقوى جيش في العالم، وسنقيس ذلك بالحروب التي ننهيها، والأهم بالحروب التي لا ننخرط بها".



وشدّد على أنّ إرثه الأهم سيكون إرث "صانع سلام"، قائلاً: "قبل تنصيبي بيوم أعيد الرهائن إلى عائلاتهم".

وتوجّه ترامب إلى الأميركيين بالقول: "رسالتي إليكم هي أنّه حان الوقت كي نتصرف بشجاعة.. ولن نُردع".

وأضاف أنّ "كثيرين اعتقدوا أنّني لن أعود بهذه القوة، لكنني موجود، والشعب الأميركي قال كلمته".