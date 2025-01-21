القوات البحرية لحرس الثورة ستبني مستشفى بسعة 130 سريرًا في ماهشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم افتتاح مستشفى ميداني للقوات البحرية لحرس الثورة في مدينة طالقاني في ماهشهر، وذلك في إطار مناورات "الشهيد منجزي"، حيث يتكون المستشفى من 10 أقسام تخصصية ويضم 57 متخصصًا، بهدف تقديم خدمات مجانية لتلبية احتياجات السكان في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وخلال افتتاح المستشفى الميداني، قال العميد "عليرضا تنغسيري"، قائد القوات البحرية لحرس الثورة: "تم إنشاء هذا المستشفى الذي يضم 10 أقسام و8 تخصصات و57 متخصصًا، بما في ذلك متخصصون من مستشفى المسلمين في شيراز، لتقديم خدمات مجانية لسكان المنطقة".

وأضاف العميد تنغسيري: "يعد هذا المستشفى الميداني الثالث من نوعه الذي تقوم القوة البحرية لحرس الثورة بإنشائه في ماهشهر، وستستمر خدماته حتى نهاية المناورات. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من العميد الدكتور جعفري، والعميد كاوياني، والعميد هاشمي، وبالتعاون مع شركة البتروكيماويات أروند".

إنشاء مستشفى فوق تخصصي بسعة 130 سريرًا في ماهشهر

أعلن قائد القوات البحرية لحرس الثورة عن خطط لإنشاء مستشفى فوق تخصصي بسعة 130 سريرًا في "ميناء ماهشهر"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيبدأ بموافقة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وسيشمل أقسامًا تخصصية مثل قسم حوادث الحروق. وبسبب الطبيعة الصناعية للمنطقة، فإن إنشاء هذا القسم يعد ضروريًا للتعامل مع الحوادث المحتملة.

وأكد على أن إنشاء المستشفى سيستغرق بعض الوقت، ولكن بفضل جهود أفراد القوة البحرية لحرس الثورة، ودعم شركات البتروكيماويات في المنطقة، وتأكيد القائد العام لحرس الثورة، سيتم تنفيذ هذا المشروع قريبًا.

ضرورة تقديم الخدمات للسكان في المنطقة

وأشار العميد تنغسيري إلى أهمية ماهشهر خلال فترة الدفاع المقدس وارتفاع عدد السكان في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها مثل طالقاني، والشهيد تشمران، ومدني، قائلًا: "تزيد الحاجة الملحة لسكان هذه المنطقة إلى خدمات طبية متقدمة من مسؤوليتنا في تقديم هذه الخدمات. سيكون هذا المستشفى خطوة كبيرة في خدمة سكان ماهشهر ".

وأضاف: "كابن لمحافظة خوزستان، أفتخر بأنني أقدم الخدمة لهذه المنطقة، وآمل أن نتمكن من تقديم خدمات تليق بالشعب من خلال جهود الجميع".

/انتهى/