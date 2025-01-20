اللواء باقري: إيران ستشارك في المناورات البحرية الدولية في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وأعلن اللواء باقري، عن اتفاق وقرارات مسؤولي القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان لتحويل الحدود المشتركة إلى حدود تجارية وترفيهية، وقال: "لقد دعيت إيران للمشاركة في مناورات بحرية دولية في باكستان، وسوف نشارك في هذا الحدث".

وأضاف اللواء محمد باقري قائد الحرس الثوري الإيراني: "اليوم، أجرى الوفد العسكري الإيراني خمسة اجتماعات مفيدة للغاية مع قائد الجيش، وقائد القوات الجوية، ورئيس الوزراء، والرئيس، والآن مع وزير الدفاع الباكستاني".

وأضاف: "ناقشنا العديد من القضايا وتوصلنا إلى نتائج مفيدة، ومن أهمها قضية تحسين أمن حدود البلدين وتحويل الحدود إلى طريق للتجارة والازدهار والسلام لكلا الجارتين".

وأكد سردار باقري أن القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية ناقشت وقررت بالتفصيل مسألة الحدود والتعامل مع الإرهابيين، وتم بحث تطوير العلاقات بين القوتين المسلحتين في أبعاد مختلفة.

وصرح ان باكستان وجهت الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مناورات "أمان 25" المتعددة الجنسيات التي تستضيفها البحرية الباكستانية، وبناء على قبولنا تم الاتفاق على أن نشارك بالمستوى الممكن. ويجب علينا أيضًا زيادة مشاركة باكستان في المناورات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتبادلات الحدودية المختلفة.

وقال اللواء باقري إنه جرى نقاش مفصل حول القضايا ذات الاهتمام في المنطقة بما في ذلك أفغانستان، وأكدنا على ضرورة التنسيق المتبادل.

والتقى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مساء اليوم الاثنين، بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين الجارين.

وأكد الرئيس الباكستاني في اللقاء على أهمية مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة بشكل مشترك، قائلاً: "الإرهاب يشكل تحدياً مشتركاً لإيران". وباكستان، ويجب على البلدين اتخاذ تدابير منسقة وفعالة لمكافحته.