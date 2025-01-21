ابو حمزة: الاخوة في ايران مسحو بكرامة الاحتلال الصهيوني الأرض في عمليتي الوعد الصادق 1 و2

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة له على أعقاب "اتفاق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة قال ابوحمزة : ان عملية "طوفان الأقصى" جاءت نتيجة الاعتداء على المقدسات وشتم النبي الكريم (س) والحصار المستمر على قطاع غزة، وبدأت انطلاقاً من القوانين السماوية وكفلتها القوانين الدولية في العبور التاريخي المقدس للمقاومة الفلسطينية إلى أراضينا المحتلة.

وأشار أبو حمزة الى، أن "حرب العدو الهمجية على شعبنا ليست ردة فعل على عملية عسكرية، إنما تعكس نيتة مبيتة في الحرب والإبادة ضد شعب أعزل يفتقد لمقومات الحياة".

واضاف : إن "السرايا" أعلنت حينها عن أسرها لعدد من الصهاينة والإجهاز على من تجرأ على مواجهة نخبة الباسلة التي أبدت جهوزية عالية النظير من خلال الإغارة السريعة على مواقع العدو تطبيقاً لما تعلموه على مدار سنين الإعداد والتجهيز.

وتابع : بدأنا معركتنا بالتوكل على الله وتركنا بيوتنا وأهلنا وكل ما نملك وكنا نعلم صعوبة التكليف الذي يقع علينا مع شعبنا، وأننا نواجه الاحتلال رفقة ثلة مؤمنة في اليمن ولبنان والعراق وإيران، نيابة عن مليار ونصف مليار مسلم، والواجب الشرعي والوطني يحتم علينا مواجهة الاحتلال بكل الطرق وكان اليقين بالله بتسديدنا.

وأكد الناطق باسم سرايا القدس، أن "شعارنا كان منذ بداية المعركة أنه مهما طالت الحرب، فنحن أهلها يا نتنياهو، لأننا أعددنا لها جيلاً تربويا، ومن خلفنا شعبنا البطل الذي صمد معنا صمود عز نظيره في التاريخ وله في أعناقنا التزامات كبيرة".

واردف قائلا : إن الجميع رأي كيف تصدينا لدبابات العدو وجهنا لوجه في مشهد يؤكد على أحقيتنا في الأرض؛ مبينًا أنه "مع دخول أول دبابة إلى قطاع غزة كانت سرايا القدس في الميدان وخرج مقاتلونا الرابضين في الأنفاق والعقد القتالية للتصدي بالوسائط القتالية المتوفرة".

وأوضح أبو حمزة : إن عمليات السرايا الجهادية النورانية استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار؛ مشيرًا إلى، أن "هذه العمليات المباركة ما كانت لولا الإعداد والتجهيز طوال السنوات من مجاهدين تخرجوا من مدرسة عربية وإسلامية أصيلة".

وقال ابو حمزة : إن العدو انتظر منا رفع الرايات البيضاء؛ لكنه لم يجد سوى الرايات السوداء والموت في ميادين غزة.

وتساءل ابو حمزة، قائلا : أي جيش هذا الذي يدفع بآلاف الجنود إلى مدينة صغيرة، ويرمي البيوت والمساجد والكنائس والجامعات بالصواريخ الأمريكية؟، مستدركًا، انه "مع ذلك لم يقضي على مقاومتنا ولم يستعد أسراه ولم يحقق إنجازاً سوى الدمار والخراب".

وعن صمود الشعب الفلسطيني واهل غزة، شدد الناطق باسم السرايا انه، من "أبرز عناوين المعركة هو الصمود الأسطوري لشعبنا العظيم، وكان مثالاً يحتذى به في النضال والصمود، فأنتم أوتاد الأرض ومرتكز كل رهان ولولا صمودكم ما كانت المقاومة ولا سجلنا هذا الإنجاز".

ومضى الى القول : رغم الحصار صنعت غزة ما صنعت بالعدو، مبينًا أن هذه حجة على جيوش العرب والمسلمين أمام الله بتقاعسهم عن الجهاد وخذلانهم لمسرى نبيهم.

ودعا كل القوى الفاعلة في العالم، "لوضع فلسطين على رأس أولوياتها، ولا استقرار ولا سلام ولا أمان في المنطقة إلا باستقرار فلسطين وشعبها"، كما دعا "العالم العربي والإسلامي والغربي الوقوف عند مسؤولياتها أمام عنجهية العدو وجنونه".

واكد ابو حمزة، على "متابعة السرايا لمشاهد الفرح في المدن الفلسطينية التي استقبلت الدفعة الأولى من أسرانا في مشهد عظيم"، مؤكدًا الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف أبو حمزة، أن "سرايا القدس ستفرج في الأيام المقبلة عن عدد من أسرى العدو الذين تنطبق عليهم الشروط بالتنسيق مع الإخوة في كتائب القسام.

وتابع : ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو؛ موجهًا الشكر للوسطاء في قطر ومصر على دورهم في سبيل إنجاح الصفقة.

كما وجّه الناطق باسم السرايا التحية، للمقاومة في الضفة الغربية، "خاصة كتائب سرايا القدس في جنين وطوباس وطولكرم وكل الفصائل التي ألهبت آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة".

واضاف : نوجه التحية لشعبنا المقاوم في لبنان ومجاهدي حزب الله الذين صمدوا في الميدان وقاتلوا العدو في كل شبر؛ مستحضرًا "القائد العزيز سماحة السيد حسن نصر الله وإخوانه الشهداء قادة ومجاهدين ولكل شهداء الشعب اللبناني والفلسطيني".

وحيا الناطق باسم سرايا القدس، بالقول : التحية لأهلنا في اليمن والقائد الشجاع عبد الملك الحوثي، الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم لتضرب عمق الكيان وفرضوا حصاراً بحرياً غير مسبوق على الكيان المجرم.

ايضا توجه ابو حمزة بالتحية من إيران، قائلا انها "التي مسحت بكرامة المحتل شوارع تل أبيب" في عمليات "الوعد الصادق 1 و2".

واكمل : كما نوجه الشكر للشعب العراقي ولمقاومته التي قدمت المستطاع والممكن نصرة لشعبنا.