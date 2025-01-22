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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ ص

اغتيال مسؤول في "حزب الله" برصاص مجهولين شرق لبنان

اغتيال مسؤول في "حزب الله" برصاص مجهولين شرق لبنان

أفادت وسائل إعلامية رسمية لبنانية باغتيال المسؤول في حزب الله برصاص مجهولين شرق لبنان دون تعقيب فوري من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة أنباء لبنان الرسمية، باغتيال "محمد حمادي"، مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي شرقي البلاد، برصاص مجهولين لاذوا بالفرار.

وأضافت الوكالة أن "مسؤول حزب الله في البقاع الغربي محمد حمادي، اغتيل أمام منزله في بلدة مشغرة (شرق)، برصاص مسلحين مجهولين أقلتهم سيارتان مدنيتان".

وأوضحت أنه "بعد تنفيذهم عملية الاغتيال لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بينما نقل حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة".

وحتى الساعة لم يصدر تعقيب من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

/انتهى/

رمز الخبر 1953347

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