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٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٢٣ م

إيران واليابان تعقدان اجتماعا بشأن مكافحة المخدرات في طهران

إيران واليابان تعقدان اجتماعا بشأن مكافحة المخدرات في طهران

انعقد في وزارة الخارجية الإيرانية اجتماع حواري ياباني إيراني بشأن مكافحة المخدرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اجتماعا للحوار بين اليابان وإيران بشأن مكافحة المخدرات عقد في وزارة الخارجية الإيرانية .

وحضر الاجتماع مسؤولون وأصحاب مصلحة معنيون من اليابان وإيران، بما في ذلك درزي، المدير العام للشؤون الدولية والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية الإيرانية، وتسو كادا، السفير الياباني لدى إيران، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين اليابان وإيران على الصعيد الإقليمي والدولي، وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية توسيع هذا التعاون في المستقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1953369

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