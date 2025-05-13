تخت روانجي يناقش مع نائب وزير الخارجية الياباني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الإيرانية في اليابان كتبت على صفحتها في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نعرب عن ارتياحنا لنجاح الجولة الأخيرة من المشاورات بين نائبي وزيري خارجية إيران واليابان، التي جرت يوم أمس في طهران."

وأضافت السفارة أن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران، وهيرويوكي نامازو، نائب وزير الخارجية الياباني الأول، شاركا في محادثات بنّاءة تناولت قضايا ثنائية وإقليمية ودولية محل اهتمام مشترك.

وأكدت السفارة أن الجانبين شددا على التزامهما بتعميق العلاقات في جميع المجالات، وعلى أهمية مواصلة هذه المشاورات.

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