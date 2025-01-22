السفير الايراني في طاجيكستان يتابع التفاهمات التي تم التوصل اليها خلال زيارة بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى علي رضا حقيجيان، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان، وتحدث مع نائب وزير خارجية طاجيكستان، فروخ شريف زاده، يوم الأربعاء .

وفي هذا اللقاء الذي عقد بهدف متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الايراني إلى دوشنبة، بحث الطرفان خطط وسبل زيادة التبادلات التجارية والاقتصادية وتطوير التعاون في المجال السياحي. وتمت مناقشة التفاعلات الشعبية بين البلدين وتبادل الآراء.

وفي هذا اللقاء أكد نائب وزير خارجية طاجيكستان على استعداد المؤسسات المعنية في بلاده لمتابعة التفاهمات والاتفاقات بشكل شامل.