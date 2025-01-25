معاون وزير الخارجية يعلن عن استعداد دولتين لتأسيس قنصلية في مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والقانونية والجاليات الايرانية "وحيد جلال زاده" أن هناك حالياً ست دول، هي أفغانستان وباكستان وتركيا وتركمانستان والسعودية والعراق، تمتلك قنصليات في مشهد، بالإضافة إلى أن طاجيكستان لديها مكتب تمثيلي في المدينة.

ورغم عدم ذكره أسماء الدول الراغبة في فتح قنصلية في مشهد، أوضح جلال زاده أنه تم تقديم اقتراح للدول التي لديها تمثيل دبلوماسي في إيران لترقية مكاتبها إلى قنصليات.

وأشار إلى أن مشهد، بعد طهران، تستضيف أكبر عدد من القنصليات الأجنبية، معبراً عن أمله في أن تسهم أنشطة الممثليات الأجنبية في مشهد، بالتعاون مع المسؤولين المحليين، في تعزيز العلاقات وتطوير الفوائد الاقتصادية لمحافظة "خراسان رضوي" في إطار العلاقات التجارية مع هذه الدول.

وخلال زيارته إلى خراسان رضوي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، التقى معاون القنصلي مع ممثلي المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي، ونشطاء اقتصاديين، وأعضاء غرفة التجارة، ومسؤولين من المحافظة، كما قام بزيارة إلى مدينة "كلات" الحدودية لدراسة إمكانية إنشاء معبر حدودي مع تركمانستان.

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