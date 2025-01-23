وزير الدفاع الايراني: تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أولوياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد طيار عزيز نصير زادة اليوم الخميس، زيارة لواحة العلم والتكنولوجيا لوزارة الدفاع بمدينة شيراز (جنوب) ومعرض انجازات هذه المجموعة، والذي يشتمل المعرض، على 250 انجازا في مجالات الالكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والذكاء الاصطناعي والميكاترونيك والقطع الميكانيكية.

وقال: ان تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة صناعات الدفاع والشركات المعرفية والتكنولوجية، يشكل اولوية بالنسبة للحكومة ووزارة الدفاع.

واشار الى اهمية تاسيس واحات العلم والتكنولوجيا ومراكز الحداثة ومراكز الابداع الصناعي، معتبرا ان هذا التوجه هو جزء من السياسات المفتاحية لوزارة الدفاع بهدف بناء البنية التحتية اللازمة لرفد الشباب المبدعين ومواهب البلاد والمساعدة على تشكيل وتسهيل عمل الشركات القائمة على المعرفة في الواحات الدفاعية.